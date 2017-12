DOSSIER. Même si Montréal est de loin la ville la plus criminalisée au Québec avec près de 600 000 infractions criminelles en cinq ans, les territoires de Mont-Tremblant, de la MRC de Matagami, de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et la MRC de La Tuque arrivent en tête de liste des endroits où il se produit le plus de délits toutes proportions gardées dans la Belle province, révèle un palmarès réalisé par TC Media.